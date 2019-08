“A equipa de ‘Eleonore’ fez um ótimo trabalho. Agora estamos a procurar um porto seguro. (…) Espero que as pessoas possam desembarcar em breve”, escreveu na sua conta pessoal da rede social Twitter Claus-Peter Reisch, diretor da ONG.

Hoje, Reisch explicou que a equipa se preocupou em garantir que nenhum migrante caía no mar e o médio do navio está a tomar conta dos resgatados no pequeno hospital a bordo do “Eleonore”.

O navio procurava ancorar na costa italiana, que é a mais próxima da sua localização, mas foi travado pelas instruções de Matteo Salvini, procurando agora alternativas para o acolhimento dos migrantes oriundos da Líbia.

No mesmo dia em que o “Eleonore” salvou o bote de migrantes, o Telefone de Alarme do Mediterrâneo (uma linha de monitorização de migrantes no mar) informou hoje que talvez tenha havido um outro naufrágio numa embarcação com cerca de 100 pessoas, mas ainda não conseguiu confirmar o alerta.