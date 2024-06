A comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas tratadas em Lisboa, em 2020, com um medicamento de quatro milhões de euros já iniciou as audições, com o depoimento do ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales.

O antigo governante foi entretanto constituído arguido neste processo.

As audições iniciam-se semana e meia depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas em duas unidades do Serviço Nacional de Saúde e em instalações da Segurança Social.

O Ministério Público explicou, na ocasião, que estavam em causa factos suscetíveis de configurar “crime de prevaricação, em concurso aparente com o de abuso de poderes, crime de abuso de poder na previsão do Código Penal e burla qualificada”.

Constituída por 17 deputados, a comissão terá quatro meses para concluir o seu trabalho.

A comissão aprovou os pedidos de depoimento do Presidente da República e do seu filho Nuno Rebelo de Sousa, além do chefe da Casa Civil da Presidência da República, Fernando Frutuoso de Melo, e da assessora do chefe de Estado para os assuntos sociais, Maria João Ruela.

Em causa está o tratamento no Hospital de Santa Maria de duas crianças gémeas residentes no Brasil que adquiriram nacionalidade portuguesa e receberam em Portugal o medicamento Zolgensma. Com um custo de dois milhões de euros por pessoa, este fármaco tem como objetivo controlar a progressão da atrofia muscular espinal, uma doença neurodegenerativa.