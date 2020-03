Pessoas lavam as mãos em cloro e testam a temperatura antes de atravessarem a fronteira. Filas compactas, com dezenas de pessoas, sem a distância recomendada pelas autoridades de saúde em todo o mundo para prevenir a transmissão do novo coronavírus aguardam em Machipanda, uma localidade da província de Manica, Centro de Moçambique, que dá nome ao principal posto de fronteira com o Zimbabué, 20 de março de 2020. A situação social e económica de vários moçambicanos e zimbabueanos leva-os a enfrentar riscos de infeção nas longas filas da travessia, onde se encontram, sobretudo, zimbabueanos em busca de bens essenciais em Moçambique, face à débil situação económica do Zimbabué.

ANDRÉ CATUEIRA/LUSA