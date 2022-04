Mais de 362 crianças ficaram também feridas devido a “agressões armadas em larga escala da Federação Russa”, diz o Ministério Público, a propósito de números que não puderam ser confirmados por uma fonte independente, segundo a agência Efe.

Aquele órgão judicial explica que estes dados “não são definitivos, pois está a ser feito um trabalho para quantificar com precisão” o número de vítimas em locais onde as hostilidades do exército russo estão “ativas, nos territórios temporariamente ocupados e naqueles que foram libertados”.

De acordo com os dados oficiais dos promotores juvenis, os locais onde mais mortes ocorreram foram na região de Donetsk, no sudeste, onde 117 crianças morreram, seguida de Kiev (107) e Kharkov (91), no leste.

Devido a bombardeamentos e ataques de vários tipos por tropas russas, pelo menos 1.018 instituições de ensino também foram danificadas, 95 das quais ficaram completamente destruídas.