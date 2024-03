“Os registos oficiais de ontem ou desta manhã diziam que havia uma décima criança oficialmente registada num hospital como tendo morrido de fome”, disse o porta-voz da agência de saúde da ONU, Christian Lindmeier. “Um limite muito triste… [mas] infelizmente pode esperar-se que os números não oficiais sejam mais altos”, acrescentou.

Refira-se que o gabinete de coordenação da ajuda da ONU, Ocha, já tinha alertado que o aprofundamento da crise de insegurança alimentar em Gaza deixou um em cada quatro confrontados com níveis catastróficos de insegurança alimentar.

“O sistema em Gaza – já dissemos muitas vezes que está de joelhos – está mais do que de joelhos”, disse Lindmeier aos jornalistas em Genebra, explicando que todas as “linhas vitais de Gaza foram mais ou menos cortadas”, nomeadamente a água e electricidade, imediatamente após os ataques terroristas liderados pelo Hamas contra as comunidades israelitas, em 7 de Outubro.