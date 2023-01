Já se conhecem todos os novos membros do Governo, que tomarão posse esta quarta-feira. Os nomes ficaram conhecidos esta manhã no site da Presidência.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Hugo Pires vai ser secretário de Estado do Ambiente e a economista Ana Cláudia Gouveia secretária de Estado da Energia e do Clima, pastas estas que até agora acumuladas por João Galamba, que vai ser empossado no cargo de ministro das Infraestruturas, substituindo Pedro Nuno Santos.

O economista Pedro Sousa Rodrigues, natural do Porto e assessor do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), vai substituir Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro, lê-se na página da Presidência da República.

Por sua vez, o investigador e docente universitário Frederico Francisco vai desempenhar as funções de secretário de Estado das Infraestruturas, enquanto a engenheira civil Fernanda Rodrigues será secretária de Estado da Habitação.

Já a atual diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, vai ser nomeada secretária de Estado da Agricultura, substituindo nestas funções Rui Martinho, que abandona as funções de secretário de Estado da Agricultura por motivos de saúde.