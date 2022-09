Segundo o The Guardian, várias pessoas começam já a ocupar lugares estratégicos para conseguirem ver passar o caixão de Isabel II, numa espera de mais de 48 horas.

Duas mulheres, Vanessa e Anne, estão já no caminho ao longo do rio Tamisa, em frente ao Parlamento. Ainda faltam mais de 48 horas para o início das cerimónias em Westminster Hall, com tempos espera estimados em cerca de 20 horas.

Vanessa, com 56 anos, tomou a mesma decisão há 25 anos, para o funeral da princesa Diana. Agora, regressa à enorme espera por Isabel II.

"Vale a pena esperar", disse, lembrando que quer prestar homenagem à Rainha. Para aguentar a espera e a possibilidade de mau tempo, usa uma capa de chuva e tem consigo comida e água. Esta noite, as suas filhas trazem mais mantimentos.

O caixão da Rainha vai ficar em Westminster Hall da manhã de quarta-feira até ao dia do funeral, na próxima segunda-feira. Um membro da segurança disse que espera entre 750 mil e um milhão de pessoas no local.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira passada aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.