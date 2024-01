O risco de tsunami após os fortes terramotos que afetaram o centro do Japão nesta segunda-feira "passou", afirmou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havai.

"A ameaça de tsunami passou em grande medida", declarou a agência americana, depois de ondas com mais de um metro de altura terem atingido algumas regiões do Japão.

O alerta de tsunami foi emitido após uma série de terremotos - um dos quais com magnitude preliminar de 7,6 - ter atingido a região oeste do país.

Um tsunami com cerca de 1 metro de altura atingiu partes da costa ao longo do Mar do Japão, com a expectativa de uma onda maior, conforme relatado pela emissora pública NHK.