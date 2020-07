“É momento de afirmar da necessidade do controlo público da TAP(…). A defesa da TAP pública, enquanto companhia aérea de bandeira, capaz de responder aos interesses do país é uma exigência inseparável de uma perspetiva de desenvolvimento nacional da qual o povo português não pode prescindir”, declarou Jerónimo de Sousa durante o comício "Nem um direito a menos. Confiança e luta por uma vida melhor", que decorreu hoje à tarde na Praça D. João I, na Baixa do Porto, e onde leu um discurso de sete páginas.

Jerónimo de Sousa avisou o Governo não “repetir a dose”, permitindo que a gestão continue a ser privada e criticou todos aqueles que optaram pela gestão privada da companhia aérea TAP e que a levaram à ruína.

“Esses que cantam loas à iniciativa privada, à gestão privada, aqui está um exemplo concreto da ruína a que foi conduzida esta empresa nas mãos do privado. Esperamos que o Governo não queira repetir a dose permitindo que a gestão continue a ser privada”, disse.

O dirigente comunista lembrou que a TAP é a “principal empresa exportadora do país”, realizando só em 2019 vendas superiores a “3, 4 mil milhões de euros” e afirmou que, se os custos inerentes à viabilização e desenvolvimento da empresa são consideráveis, os custos inerentes a uma possível destruição da TAP seriam “incomportavelmente maiores”.