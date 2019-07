Questionado sobre as polémicas em torno da Proteção Civil, o secretário-geral comunista evitou acrescentar mais comentários à posição já conhecida do PCP em relação às golas antifumo inflamáveis distribuídas às populações no programa "Aldeia Segura-Pessoas Seguras", optando por reiterar que devem ser apuradas todas as responsabilidades e agir-se em conformidade.

“É conhecida a posição pública por parte do PCP. Consideramos que esse esclarecimento e esse apuramento da verdade é fundamental, mas faço um apelo: comparado com o alcance desta medida que estamos aqui hoje a sublinhar e a registar, naturalmente as coisas mostram uma grande diferença. Somos pela proposta, pela construção", destacou.

Quanto às notícias, hoje conhecidas, sobre os contratos com o Estado realizados por uma empresa da qual o filho do secretário de Estado da Proteção Civil é sócio, o secretário-geral considerou que "não basta levantar suspeitas, é preciso a prova" e afirmou que o PCP "sempre pautou a sua ação pela transparência".

Questionado sobre declarações da véspera do ministro da Economia sobre a necessidade de alterar a lei da greve para lidar com novos fenómenos como as recentes paralisações de enfermeiros ou motoristas de matérias perigosas, Jerónimo de Sousa defendeu que a greve é um direito constitucional inalienável e mostrou preocupação face à eventual intenção governamental de mexer na legislação.