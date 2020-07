Jerónimo de Sousa realça, aliás, que "o que falta em proteção social a centenas de milhares de portugueses - muitos dos quais desprovidos de meios de subsistência - sobra escandalosamente na parcela de apoio ao capital e aos grupos económicos".

Exemplo disso, para o líder comunista, são também "os mais de 600 milhões de euros que [o Governo] se prepara para oferecer sobretudo às grandes empresas em nome de manterem a atividade e o que se propõe continuar a dar [-lhes] em isenções da Taxa Social Única", em contraste com a sua "resistência e timidez quando se trata de afetar verbas para o apoio social, para os sócios-gerentes e para o conjunto dos micro e pequenos empresários".

Para o PCP, a realidade atual "mostra que, na superação dos problemas do país, permanece a necessidade de abrir caminho a uma política que rompa com opções essenciais da de Direita, que o PS não abandonou", pelo que "o presente e o futuro do povo terá que ser conquistado pela luta".

A iniciativa em que Jerónimo de Sousa participou hoje, no Museu Marítimo de Ílhavo, constituiu uma homenagem a Mário Sacramento, médico e ensaísta que se destacou em meados do século XX como oposicionista do Estado Novo. Militou no PCP, que seria então a estrutura política mais organizada de Oposição ao regime de António Salazar, e chegou a ser preso cinco vezes pela política do Estado, a PIDE, no período entre 1938 e 1962.

Parte da sua obra literária, de índole neorrealista, foi inclusivamente produzida durante essas detenções, como aconteceu na Prisão de Caxias, onde Mário Sacramento escreveu o livro "Fernando Pessoa - Poeta da Hora Absurda".