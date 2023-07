O controlo documental nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas no âmbito da JMJ entrou em vigor no sábado e está a ser feito de forma seletiva e direcionado com base em informações e análise de risco.

De acordo com o balanço operacional feito hoje, em comunicado, pelo Sistema de Segurança Interna, nos primeiros três dias foram controladas 18.640 pessoas nas fronteiras terrestres, 229.078 passageiros nas fronteiras aéreas e 5.580 passageiros e tripulantes nas fronteiras marítimas.

Só na segunda-feira, o SEF controlou mais de 79 mil pessoas nas fronteiras aéreas.

No âmbito da operação, foi recusada a entrada a 52 pessoas, das quais 34 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 18 por via aérea.

Nas fronteiras aéreas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras controlou 1.337 voos, a esmagadora maioria com origem fora do Espaço Schengen, fez três detenções, duas por fraude documental e uma de um cidadão nacional com mandado de detenção emitido e que foi detido nas chegadas de Frankfurt. Aplicou ainda medidas cautelares em 43 casos.

Com 42 ações de fiscalização desde sábado, envolvendo um efetivo total de 456 agentes, a Guarda Nacional República (GNR) aplicou 31 contraordenações no controlo de fronteiras terrestres, detetou um crime, fez quatro apreensões e deteve duas pessoas.

A informação divulgada hoje indica ainda que a GNR controlou nos primeiros três dias da reposição de controlo documental nas fronteiras 3.077 viaturas, quatro comboios e oito embarcações.

Já o SEF, nas fronteiras terrestres, verificou 2.840 viaturas e controlou 9.992 cidadãos, tendo em três casos aplicado medidas cautelares.

Nas fronteiras marítimas, o SEF controlou 266 embarcações.

A informação sobre a Operação Jornada Mundial da Juventude 2023 inclui hoje informação sobre as ações da Polícia de Segurança Pública (PSP), que durante o dia de segunda-feira fez 75 detenções, 18 das quais por condução sem carta, outras 18 por tráfico de droga, 10 por condução sob efeito do álcool, seis por surtos e roubos e uma por detenção ou tráfico de armas proibidas.

A PSP apreendeu um total de 13 armas e 965 doses de estupefaciente e, no âmbito da sinistralidade rodoviária, registou 146 acidentes.

A reposição de controlos documentais nas fronteiras permanecerá ativa até às 00:00 horas de 7 de agosto e acontece "a título excecional de forma a acautelar eventuais ameaças à ordem pública e à segurança interna", segundo uma resolução do Governo.