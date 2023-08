“Este é um evento de alegria, celebração, motivação e música, e temos também este lado dos testemunhos. O nosso grande objetivo é motivar a fé de todos os jovens que estiverem connosco”, destacou o promotor do evento.

Num 'briefing' que decorreu no centro de imprensa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), instalado no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, António Rodrigues Pereira indicou que o evento começou a ser pensado há alguns meses.

“O grande objetivo é o de podermos promover a fé e falar com todas as pessoas acerca daquilo que é importante, que é a promoção e o amor de Cristo na vida de cada um”, salientou.

O evento de evangelização, com início marcado para as 21:00 e com uma duração de aproximadamente três horas, contará com as atuações de Taya, Israel Houghton, Alessandro Vilas-Boas, Laura Souguellis, Ana Paula Valadão, Guilherme Inglês e Matt Maher.

Contará igualmente com os testemunhos do antigo selecionador de futebol Fernando Santos, do ator Jonathan Roumie, que interpretou Jesus na série ‘The Chosen’, e do ex-futebolista Giovanni.

Nesta ocasião, António Rodrigues Pereira anunciou o lançamento da “Década da Evangelização”, que arranca este ano e que termina em 2033, ano em que se completam os dois mil anos sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Ao longo dos próximos dez anos, o grande objetivo passa por motivar os jovens a levarem “o Evangelho e o amor de Deus” às suas famílias, amigos e escolas.

“Esperamos que no final do evento todos os jovens saiam com a mentalidade ‘the change’, que é a mudança de uma vida que tenha a ver com o Reino de Deus, com a Visão de Deus, que é uma vida onde eles partilham o amor e a vida de Deus para os seus amigos e familiares”, concluiu.

O Festival da Juventude ‘The Change’ é organizado pela Associação Rodrigues Pereira e CHARIS.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre hoje e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.