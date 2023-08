O Patriarcado de Lisboa divulgou esta terça-feira uma carta escrita pelo Papa Francisco, a propósito da sua presença na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Leia aqui a carta na totalidade:

Venerado Irmão

D. MANUEL CLEMENTE

Cardeal Patriarca de Lisboa

Querido irmão,

regressado a Roma de coração feliz com a minha estada dos dias 2 a 6 do corrente mês nessa variegada e esperançosa comunidade patriarcal, venho agradecer a quantos a ela pertencem e nela trabalham, animando-os a caminharem com perseverança e coragem, testemunhando a todos o amor misericordioso do Pai do Céu.

Nomeadamente possa o Senhor Cardeal, com a ajuda de Deus, continuar a ser memória viva da obra divina da salvação junto do seu povo e para a grande família que é a Igreja espalhada por toda a terra. Abraçando as próprias fragilidades, cultive sempre a confiança de que só em Deus se encontra a nossa força.

Assegurando uma particular recordação de Vossa Eminência na Celebração Eucarística pedindo todas as graças que deseja, confio à proteção da Virgem Mãe a sua pessoa e os seus dias.

Fraternamente

Francisco

Roma, São João de Latrão, 10 de agosto de 2023.