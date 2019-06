"Não podemos trazer de volta as 116 pessoas mortas nos incêndios de 2017, mas podemos fazer o que for possível para que tal horror não se repita", disse hoje o empresário, durante a sessão de apresentação do projeto, em Ferraria de São João, aldeia do concelho de Penela, distrito de Coimbra.

O abrigo da Ferraria de São João será o primeiro construído no âmbito do projeto Aldeias Resilientes, desenvolvido pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), dirigida por Nádia Piazza.

Trata-se de um projeto de raiz, que servirá de protótipo para outros abrigos que, espera a associação, venham a ser construídos nas áreas afetadas pelos incêndios. Jorge Mendes será o "mecenas" principal, mas o projeto conta com o trabalho e o empenho gracioso de diversas instituições, nomeadamente o município de Penela, a Associação de Moradores de Ferraria de São João, a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (representada por Xavier Viegas, da Universidade de Coimbra), Atelier da Boavista e a associação A400.

Nádia Piazza reforça, no entanto, que nada sairia do papel sem o impulso decisivo de Jorge Mendes.

"Não fomos à procura dele. Ele veio até nós e perguntou: 'O que posso fazer?' Uma atitude nobre e cada vez mais rara" frisou a líder da AVIPG.