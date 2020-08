"Temos confiança na escolha do povo dos Açores. E, estamos certos, que Vasco Cordeiro, pelo trabalho feito ao serviço dos açorianos, na senda de Carlos César, reforçará a confiança que ao PS tem sido conferida. Teremos, ainda, a eleição dos presidentes e de um dos vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)", disse depois, referindo-se ao segundo desafio do seu partido.

Neste ponto referente à descentralização, José Luís Carneiro acentuou que os socialistas estão empenhados no "reforço da legitimidade democrática das CCDR, dando "mais um passo em frente".

"Mantendo-se o PS a favor da regionalização, mas não ignorando as alterações constitucionais de 1997 e os resultados do referendo de 1998, lideraremos, mais uma vez, o movimento de reforço dos poderes dos municípios e das freguesias que, agora, irão participar na escolha dos mais altos dirigentes das estruturas de poder regional. O PS foi, é e será, sempre, o partido da descentralização e do reforço do poder dos cidadãos", sustentou.

Em relação aos próximos meses, do ponto de vista político, o secretário-geral adjunto do PS procurou prevenir os dirigentes socialistas em relação à atuação de outras forças políticas.

"Pelo caminho, haverá quem, não apresentando soluções ou contributos, estarão sempre prontos para apontar falhas e para apontar alegados culpados", afirmou.

Em contraponto, José Luís Carneiro elogiou a liderança "serena, lúcida, competente e confiante do primeiro-ministro", sobretudo na resposta à covid-19.

Numa espécie de breve balanço da atividade do PS desde as eleições legislativas de outubro do ano passado, José Luís Carneiro destacou o lançamento do "Fórum Mário Soares", tendo como elemento essencial a digitalização do seu acervo histórico, e a criação do "Centro da Esquerda", que pretende ser "um espaço aberto ao debate e à reflexão, descomprometido da agenda política e mediática".