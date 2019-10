Com a indicação para “número dois” da direção do PS, José Luís Carneiro não vai integrar o próximo Governo socialista liderado por António Costa, já que este lugar foi precisamente introduzido em dezembro de 2015 para separar as esferas governativa e de direção partidária.

Fonte oficial dos socialistas adiantou também à agência Lusa que José Luís Carneiro deverá ser votado para o cargo de secretário-geral adjunto na primeira reunião da Comissão Nacional do PS, ainda sem data marcada.

José Luís Carneiro, de 48 anos, é licenciado em Relações Internacionais, mestre em Estudos Africanos, foi chefe de gabinete do Grupo Parlamentar do PS entre 2000 e 2002 na liderança de Francisco Assis, tendo mais tarde sido eleito deputado do PS.

Presidente da Câmara Municipal de Baião entre o 2 de novembro de 2005 e 23 de outubro de 2015, o ainda secretário de Estado das Comunidades Portugueses foi um dos elementos do “núcleo duro” do anterior líder do PS, António José Seguro.

Entre outras funções, foi presidente da Associação Nacional dos Autarcas Socialistas entre 04 de janeiro de 2014 e 23 de outubro de 2015 e liderou a Federação Distrital do Porto do PS (a maior deste partido no país) entre 16 de junho de 2012 e 4 de março de 2016.