Em comunicado, o socialista explicou estar “preocupado com a real possibilidade do não cumprimento das regras emanadas pela DGS” no que ao ato eleitoral na secção de Penafiel diz respeito, daí o pedido de intervenção.

“O pedido surge na sequência da secção de residência do PS/Penafiel, que conta com mais de 650 inscritos, manter o mínimo de quatro horas para a sua realização, apesar deste ato eleitoral se realizar num quadro excecional”, sublinhou.

A manter-se as quatro horas para a votação, o também presidente da Câmara Municipal de Valongo, no distrito do Porto, considerou que será “impossível” cumprir as recomendações emanadas do partido a nível nacional e as regras da DGS, pois haverá “inevitavelmente elevada concentração de pessoas”, o que aumenta “perigosamente” o risco de contágio da covid-19 em Penafiel.

Esta atitude revela “uma enorme irresponsabilidade” porque não garantirá o cumprimento das regras do distanciamento social exigido, vincou.

Concorrente contra Manuel Pizarro à eleição, que foi marcada para os dias 13 e 14 de março, mas acabou adiada devido à pandemia de covid-19, José Manuel Ribeiro classificou a situação como “insólita” porque no concelho existem mais dois locais de voto, nomeadamente em Rio Mau - com cerca de 290 inscritos - e Paço de Sousa - com cerca de 190 inscritos –, muito menos que a secção de Penafiel.

“Menos de metade num caso e um terço dos inscritos no outro, respetivamente, e onde o horário da votação é o máximo permitido de oito horas, ou seja, das 11:00 às 19:00”, ressalvou.

Por esse motivo, o candidato apela ao “bom senso” das autoridades locais e nacionais de saúde pública e ao “sentido de responsabilidade” da candidatura adversária para que o ato eleitoral em Penafiel e nos restantes do distrito decorram em segurança.