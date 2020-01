No dia 6 de janeiro Maëlle começou a sentir-se mal quando regressou do ginásio. O mal-estar agravou-se e ao final da noite, com febre, náuseas e vómitos, a família levou-a ao hospital. Foi-lhe diagnosticada uma gastroenterite.

No dia seguinte, escreve a "Paris Match", a jovem começou a manifestar problemas de visão e teve uma descida brusca da pressão arterial. "Chamamos uma ambulância e no hospital fizeram o mesmo diagnóstico do dia anterior", explicou a mãe, Laurence Hennuy.

O estado da saúde de Maëlle continuou a piorar e depois de ter entrado em estado de desidratação severo, foi transportada para outro hospital onde foi internada nos cuidados intensivos. "Foi aí que lhe diagnosticaram um choque tóxico, mas foi tarde demais", lamentou a mãe. Maëlle acabou por morrer na quinta-feira, dia 9 de janeiro.

Foi, aliás, a mãe de Maëlle, Laurence Hennuy, que tornou a história pública na sua conta pessoal de Facebook. O seu objetivo é alertar outras jovens e outros pais. "Estou convencida que um maior número de mulheres deveria ser informada sobre esta síndrome. A prevenção pode salvar vidas", escreveu. Mais, Laurence Hennuy contou que a filha sabia “os perigos” do uso de um absorvente interno.