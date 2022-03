"A consagração ao imaculado coração de Maria pela paz vai ser o eixo central da vigília jovem pela paz que decorrerá em Fátima, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, na madrugada do próximo dia 25", refere o santuário, em comunicado.

Neste dia, "decorrerá o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao imaculado coração de Maria, decidido pelo papa e que terá lugar em simultâneo em Roma e na Cova da Iria, às 16:00", acrescenta.

Segundo o santuário, estarão presentes "sete grupos jovens, entre elementos de congregações religiosas, Missão País, grupos da pastoral juvenil diocesana das dioceses do Centro, CNE (Corpo Nacional de Escutas) e colégios católicos".

Estes grupos "irão rezar pela paz neste momento especialmente conturbado da vida da humanidade, com uma guerra em curso no coração da Europa, que já fez milhões de vítimas entre mortos, desalojados e refugiados", sublinha.

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que se encontram na diocese da Guarda, vão estar pela primeira vez no Santuário de Fátima para este momento de oração.

O santuário explica que "os jovens vão rezar noite dentro num momento divido em três grandes núcleos", sendo o primeiro "a vigília propriamente dita até às 05:00", ao qual se seguem "duas horas de adoração eucarística" e a celebração da eucaristia.

Na noite de quinta-feira, reza-se o terço na Capelinha das Aparições, seguido da procissão das velas, que terminará na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde se iniciará o momento de oração e meditação.

Na sexta-feira à tarde, o cardeal Konrad Krajewski estará em Fátima como delegado pontifício para, no mesmo local "onde nossa senhora pediu aos pastorinhos, na aparição de julho, a consagração da Rússia ao seu imaculado coração, acompanhar as palavras do papa diante da imagem que se venera na Capelinha das Aparições", refere o santuário.

O santuário acrescenta que, além desta vigília, está a desenvolver várias iniciativas para a "preparação espiritual de todos os peregrinos deste ato de consagração tão significativo para o momento que o mundo atravessa, e que, além da oração, exige um verdadeiro compromisso dos homens pela paz".