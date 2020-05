Em comunicado, a PJ anuncia que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "procedeu à detenção de um homem, com 25 anos de idade, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio consumado".

Segundo a mesma fonte, "os factos ocorreram na noite do pretérito dia 22, na cidade de Lisboa, vitimando uma mulher, de 23 anos, colega do presumível autor, a qual se encontrava desaparecida desde então".

A Polícia Judiciária prossegue com as "diligências investigatórias e apresentará o detido a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas".

Os factos, cometidos na semana passada, terão sido motivados por ciúmes, segundo a TVI24. O canal de Queluz de Baixo adianta ainda que o presumível autor é estudante de Psicologia numa universidade pública de Lisboa, sendo a vítima uma colega do mesmo curso.