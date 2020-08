A decisão foi tomada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e constitui uma vitória para o procurador Deltan Dallagnol, que será hoje alvo de um julgamento no CNMP. A ação pode afastá-lo da coordenação daquela que é a maior operação anticorrupção do país.

Contudo, a decisão de Fux dificulta o afastamento do procurador da chefia da Lava Jato no Paraná, uma vez que o histórico do profissional, que pode ser considerado uma agravante para o conselho, não contará com a advertência imposta em 2019.

Deltan Dallagnol foi advertido por críticas feitas ao próprio Supremo Tribunal Federal, num processo administrativo disciplinar aberto em 2018 pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e cuja decisão foi proferida pelo CNMP em novembro do ano passado.

Na altura, Deltan concedeu uma entrevista em que disse que o Supremo passa a mensagem de “leniência” a favor da corrupção em algumas das suas decisões.

Face a essas afirmações, o plenário do CNMP considerou que a liberdade de expressão não pode significar “hierarquizá-la em detrimento de outros direitos fundamentais”.