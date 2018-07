O que precisa saber

Um juiz federal brasileiro, Rogério Favreto, ordenou este domingo a libertação imediata do antigo Presidente. A decisão surgiu depois de o tribunal de Porto Alegre ter aceitado o pedido de ‘habeas corpus’ interposto pelo antigo chefe de Estado brasileiro;

Duas horas depois, o juiz federal João Pedro Gebran Neto, relator na operação Lava Jato, suspendeu a libertação de Lula da Silva;

Ao final da tarde, o juiz federal Rogério Favreto volta a ordenar libertação e dava uma hora para que Lula saísse da prisão.

O juiz federal Rogério Favreto voltou a determinar a libertação do ex-presidente Lula da Silva.

A nova ordem dada por Rogério Favreto diz que Lula da Silva deveria ter sido libertado até uma hora depois da decisão, tomada por volta das 16:12 (20:12 Lisboa). O prazo já foi ultrapassado, mas o ex-presidente permanece preso na sede da polícia federal na cidade de Curitiba.

Rogério Favreto manteve a sua decisão com base no argumento de que Lula da Silva tem intenção de disputar as eleições e não teria igualdade de condições em relação aos outros candidatos já que não pode conceder entrevistas ou participar em debates políticos dentro da cadeia.

Horas antes, o relator da Lava Jato em segunda instância, o juiz João Pedro Gebran Neto, havia emitido um despacho determinando que a polícia brasileira não cumprisse a ordem de libertar o ex-Presidente emitida hoje por Favreto.

"Para evitar maior tumulto para a tramitação deste ‘habeas corpus’, até porque a decisão proferida em caráter de plantão poderia ser revista por mim, juiz natural para este processo, em qualquer momento, determino que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8.ª Turma", determinou João Pedro Gebran Neto.

Esta decisão surgiu depois de o juiz Sérgio Moro, responsável por julgar os casos de corrupção na Petrobras na primeira instância da Justiça brasileira, ter dito que o juiz que mandou libertar o ex-Presidente Lula da Silva da prisão não tem competência para tomar esta decisão.

"O Desembargador Federal plantonista, com todo respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)", escreveu Sérgio Moro num despacho.

O juiz em questão é Rogério Favreto, juiz ‘plantonista’ (de serviço) do TRF-4, que aceitou ao início da tarde (manhã no Brasil) um pedido de ‘habeas corpus' interposto pela defesa de Lula da Silva e decretou a libertação imediata do antigo Presidente do Brasil.

Rogério Favreto decidiu a libertação imediata de Lula da Silva apoiado no argumento da defesa de que o ex-Presidente tem intenção de disputar as eleições presidenciais e não teria igualdade de condições em relação aos outros candidatos, já que não pode conceder entrevistas ou participar de debates políticos na prisão.

O antigo chefe de Estado brasileiro aparece à frente de todos os seus adversários nas sondagens de intenção de voto sobre as próximas presidenciais do Brasil.

Atualmente, Lula da Silva cumpre uma pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.

Foi condenado no ano passado e viu confirmada sua sentença na segunda instância – da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4), acusado de ter recebido um apartamento no litoral de São Paulo como pagamento de ‘luvas’ da construtora OAS para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras.

A reação do Partido dos Trabalhadores

O Partido dos Trabalhadores (PT) afirmou que a decisão de soltar o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomada hoje por um juiz federal, dá-lhe liberdade para disputar as eleições presidenciais do Brasil.

"Depois de 92 dias de prisão ilegal e injusta, finalmente neste domingo foi reconhecido o direito do companheiro Lula [da Silva] defender-se em liberdade da sentença arbitrária e disputar a Presidência da República em igualdade de condições com os demais candidatos", afirmou o PT numa nota.