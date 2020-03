O juiz Hendrik Steenhuis declarou aberta a audiência no tribunal de Schiphol, nos subúrbios de Amsterdão, próximo do aeroporto de onde descolou o Boeing 777, que tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia, antes de ser atingido a meio do voo por um míssil Buk.

Os suspeitos, três russos e um ucraniano, não compareceram a esta primeira audiência no tribunal holandês.

Cinco juízes – três que seguirão o caso e dois suplentes – entraram silenciosamente num tribunal lotado pelo público.

Um pequeno número de familiares das vítimas estiveram no tribunal e outros assistiram a audiência por meio de videoconferência de um centro de congressos no centro do país.

O juiz Hendrik Steenhuis disse que o arquivo criminal do caso contém cerca de 36.000 páginas e “uma enorme quantidade de arquivos multimédia”.

Para o magistrado, examinar as evidências “será um período muito doloroso e emocional”, pois “há muitas vítimas” e “muitos familiares” que sofrem pelo ocorrido.