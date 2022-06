O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira aguaceiros, em especial no Norte e Centro, com possibilidade de trovoada no interior. Resgita ainda uma pequena descida da temperatura máxima e períodos de céu muito nublado, com boas abertas no interior Norte e Centro e na região Sul.

Os aguaceiros, em especial no Norte e no Centro, poderão ser acompanhados de trovoada durante a tarde.

O vento vai soprar moderado do quadrante sul, com rajadas até aos 55 km/h durante a tarde, aponta a previsão do instituto, que dá também conta de uma pequena descida da temperatura máxima, sendo mais acentuada no interior.

Na costa Ocidental, esperam-se ondas de sudoeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir da manhã e uma temperatura da água do mar nos 16/17º Celsius. A sul, as ondas de sudoeste estarão com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros a partir da manhã. Temperatura da água do mar: 18/20ºC