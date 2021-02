A Proteção Civil já tinha alertado durante o dia de ontem: vinha aí mau tempo por causa da passagem da depressão Karim. E, até às 19h00, foram registadas mais de 600 ocorrências, sendo os distritos de Lisboa, Leiria e Setúbal os mais atingidos. Mas neste sábado a chuva intensa e vento forte fez-se sentir um pouco por todo o país. Tanto que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para a possibilidade de ocorrência de "cheias relâmpago" em zonas urbanas devido à subida do nível dos rios.

O aviso era claro: as bacias hidrográficas encontram a níveis bastante elevados, pelo que a precipitação forte e persistente iriam colocar as suas capacidades no limite. Assim, quem dedicou alguma da sua atenção às notícias de hoje já terá visto com certeza as imagens do mau tempo. Algueirão, Mem Martins e Cascais foram os locais onde se as inundações se fizeram sentir com mais intensidade, sendo que a Marginal de Oeiras chegou mesmo a estar cortada por causa da chuva intensa e a circulação de comboios na Linha de Cascais esteve interrompida devido à queda de uma árvore de grande porte.

Em Cascais, o autarca compara mesmo as inundações de hoje com as de 1983. "Tivemos hoje um período mais intenso entre as 11:30 e as 13:00 de muita chuva, para se ter uma ideia choveu bastante mais do que tinha chovido nas grandes cheias de Cascais em 1983 e isso provou algumas situações, não da gravidade de 1983, mas ainda assim algumas situações pontuais", explicou Carlos Carreiras, presidente da Câmara, sem dispor do número total de ocorrências registadas devido ao mau tempo.

Por agora, o autarca salientou que a situação está controlada, mas que a Câmara vai continuar em alerta e a monitorizar o impacto do mau tempo. Isto porque o cenário pode "complicar-se um pouco mais" durante esta noite, uma vez que a Ribeira das Vinhas e a Barragem do Rio da Mula estão carregadas e vão continuar a encher. "É todo um acumular de água que vai chegar à baixa de Cascais que, por sua vez, é das zonas do país que está considerada de maior risco de cheia", indicou o presidente. Numa peça do jornal da noite da RTP, foi também possível ver a água barrenta dentro de alguns estabelecimentos no centro da vila.

A maioria dos casos mais graves deu-se nos limites do distrito de Lisboa. A Norte, no Porto, a Proteção Civil tenta prevenir o pior com a limpeza das caixas pluviais, sendo que na Foz a forte ondulação foi uma constante durante o dia. Até ver, sem ocorrências graves. Já no interior do país, Guarda foi o distrito com mais ocorrências, sobretudo por causa de limpezas de via e de queda de árvores", devido ao facto de o vento ter atingiu os 110 km/h da parte da manha.

O dia foi assim: chuvoso, ventoso e com o mar exaltado nas zonas costeiras. E, ao que parece, durante a noite continuará a sê-lo. Ora, se assim é, que seja uma noite confinada molhada pois então.

A situação de alerta amarelo em todo o país vai manter-se até às 13:00 de manhã.