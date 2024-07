"Aprovo a eleição do sábio, honesto, popular e erudito senhor Pezeshkian. Eu nomeio-o presidente da República Islâmica do Irão", afirmou Khamenei, numa mensagem lida pelo diretor do seu gabinete.

Pezeshkian, de 69 anos, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, a 5 de julho, e prestará juramento na terça-feira no Parlamento para um mandato de quatro anos.

Ele sucederá Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero em maio.

Assim que assumiu o cargo, Pezeshkian nomeou o reformista Mohammad Reza Aref como primeiro vice-presidente, informou a televisão estatal.

Vários funcionários oficiais e do governo iraniano, assim como diplomatas estrangeiros, compareceram à cerimónia de posse neste domingo.

Pezeshkian venceu à segunda volta nas eleições presidenciais contra o ultraconservador Saeed Jalili: recebeu 53,6% dos votos, contra 44,3%, entre quase 30 milhões de votos válidos.

Jalili e o ex-presidente moderado Hassan Rohani, que apoiou a candidatura do novo presidente ao lado da principal coligação de reformistas no Irão, tamém estiveram na cerimónia neste domingo.

Durante a solenidade, o aiatola Khamenei disse que "a prioridade na política externa" continua a ser os países vizinhos do Irão.

"Outra prioridade diz respeito aos países que nos apoiaram durante as pressões dos últimos anos" - acrescentou, em referência a Rússia e China.

"Os países europeus não nos trataram bem nos últimos anos, (apresentando) acusações falsas como (violações dos) direitos humanos", lamentou Khamenei.

"Caso não nos tratem tão mal, os europeus também fazem parte das nossas prioridades", acrescentou.