“Entre as 18:00 de sexta-feira e as 00:00, os invasores russos atacaram com drones de tipo Shahed as regiões de Balaklava, na Crimeia, e Primorsko-Akhtarsk, na Rússia”, informou o comando da força aérea no seu canal de Telegram.

“Os nove Shahed foram destruídos com as forças e recursos da Força Aérea e das Forças de Defesa da Ucrânia nas regiões de Jmelnitski e Odessa”, concluiu a mensagem.

Na noite anterior, de quinta para sexta-feira, o exército russo lançou 28 drones, sendo que 24 foram intercetados sobre o território de Kiev, Odessa, Mikolayiv e Kherson, Zhytomyr, Rivne e Jmelnitski, de acordo com Kiev.

A Rússia atacou, nos últimos dias, em repetidas ocasiões várias regiões de retaguarda ucraniana.