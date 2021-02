A socialite terá avançado com os papéis no tribunal para dar início ao processo de divórcio com o músico Kanye West. O casal teve junto quase sete anos e tem quatro filhos.

A notícia foi divulgada pelo site de notícias de celebridades TMZ após meses de rumores sobre alegadas dificuldades conjugais entre o casal. A BBC também avançou com a informação. De acordo com as notícias de órgãos de comunicação norte-americanos, Kim Kardashian, de 40 anos, pediu a custódia dos filhos. Todavia, apesar de a notícia estar a ser avançada pelos media, nenhum deles comentou publicamente sobre o assunto.