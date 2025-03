O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que ainda há um "longo caminho a percorrer" para melhorar as relações com os Estados Unidos, numa entrevista ao programa televisivo "Moscovo. Kremlin. Putin", cujos excertos foram partilhados no Telegram pelo apresentador.

“Estão agora a ser feitas tentativas para estabelecer um diálogo e melhorar as relações [com os Estados Unidos]. Ainda há um longo caminho a percorrer, porque foram causados enormes danos a todo o conjunto de relações bilaterais”, disse Peskov. No entanto, sublinhou que se a vontade política expressa pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, se mantiver, “este caminho pode ser trilhado muito rapidamente”. O porta-voz comentou o desenvolvimento recente das relações entre Moscovo e Washington. “Votámos [com os Estados Unidos] a favor de uma resolução da Assembleia Geral da ONU contendo formulações absolutamente equilibradas sobre a crise ucraniana. Isto era realmente inimaginável”, enfatizou. A entrevista, que será transmitida esta noite, foi gravada na passada quarta-feira, dois dias antes da visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington, que terminou abruptamente após uma discussão acesa na Casa Branca com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o vice-presidente, J.D. Vance.