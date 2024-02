O porta-voz do Kremlin disse hoje que o envio de tropas para a Ucrânia "não seria do interesse do Ocidente", em resposta às declarações do Presidente francês, que admitiu o envio de forças para o país.

“Não é de todo do interesse destes países. Eles devem estar cientes disso”, disse Dmitri Peskov aos jornalistas, afirmando que a simples menção desta possibilidade constitui “um novo elemento muito importante” no conflito. Na segunda-feira, no final de uma conferência internacional de apoio à Ucrânia, em Paris, Emmanuel Macron afirmou que o envio de forças para o país ”não deve ser excluído”, frisando, no entanto, que não existe consenso sobre a questão entre os aliados de Kiev. Em França, o líder do partido de esquerda França Insubmissa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, considerou irresponsáveis as declarações do Presidente Emmanuel Macron. Na Suécia, o primeiro-ministro, Ulf Kristersson, disse que o envio de tropas para a Ucrânia “não está na ordem do dia” neste momento, numa altura em que o país está prestes a tornar-se membro da NATO. “Não está na ordem do dia neste momento”, disse Kristersson à estação sueca SVT. “Por enquanto, estamos ocupados a enviar equipamento avançado para a Ucrânia [de diferentes formas]”, sublinhou o primeiro-ministro sueco. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram