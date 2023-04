O Kremlin considerou "horríveis" as imagens que surgiram nas últimas horas sobre as alegadas decapitações a soldados ucranianos, mas pediu que as mesmas sejam verificadas.

"Primeiro que tudo, a autenticidade destas montagens horríveis precisa de ser verificada. Vivemos num mundo de falsidades" disse Dmitry Peskov, porta-vez do Kremlin.

Também a ONU já reagiu, salientando estar "chocada" com os vídeos da alegada decapitação.

"A Missão de Monitorização de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia está chocada com os vídeos particularmente horríveis colocados. Um dos vídeos mostra uma execução brutal de um homem que parece ser um prisioneiro de guerra ucraniano, enquanto o outro mostra corpos mutilados de supostos prisioneiros de guerra ucranianos", lê-se no comunicado.