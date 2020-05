“Em 15 anos, para lá do comparador, lançamos uma ‘app’, o ‘marketplace’

, o projeto KK supermercados e mantemo-nos há três anos consecutivos como a escolha do consumidor na comparação de preços”, destaca Paulo Pimenta.

Nos próximos meses, a empresa diz pretender “continuar a reforçar a colaboração com as transportadoras nacionais para melhorar as entregas do seu ‘marketplace’, com o intuito de entregar mais depressa, no momento escolhido pelo consumidor – incluindo sábados – e com um seguimento em tempo real, e tornar as devoluções mais cómodas, outro grande desafio”.

O KK foi fundado em 2005 pelos irmãos Pimenta, emigrantes em França que regressaram a Portugal com a intenção de abrir uma loja de informática. Enquanto analisavam os preços praticados no país, depararam-se com a inexistência de um ‘site’ que agregasse preços e permitisse a sua comparação, tendo decido então criar o primeiro comparador de preços de Portugal.

Em 2013, o KuantoKusta desenvolveu uma aplicação dedicada à comparação de preços através de ‘tablet’ e 'smartphone', dispondo hoje na sua base de dados de milhares de produtos, que podem ser pesquisados por categoria, marca, referência ou código de barras.

Através desta opção o utilizador pode alinhar o código de barras de um produto com um retângulo que surge no ecrã e fornecer, por essa via, a informação necessária para desencadear a pesquisa.

Em 2014, com a mudança do algoritmo da Google, o KuantoKusta reformulou o seu ‘site’, tornando-se em ‘responsive design’, e em 2016 desenvolveu um comparador de preços totalmente dedicado a supermercados cujo objetivo é integrar num único ‘site’ informações detalhadas sobre os preços praticados nos supermercados em Portugal e partilhar promoções diárias.

