Acessível apenas através de um conjunto de estradas em terra batida, esta massa de água turquesa tornou-se num fenómeno nas redes sociais. Não é difícil entender porquê: de aspeto idílico em plena paisagem siberiana, têm-se espalhado fotografias paradisíacas em plataformas como o Instagram, de casais a beijarem-se em cima de pranchas, turistas a relaxar em bóias ou simplesmente a banhar-se num intenso azul daquelas que tem sido popularizadas como as "Maldivas Siberianas".

Contudo, costuma dizer-se que há coisas que são boas de mais para ser verdade e, se este lago parece alienígena, é porque o é. De natureza artificial, a água aqui depositada deve a sua cor à dissolução do óxido de cálcio e de outras substâncias tóxicas presentes nas cinzas descartadas pela empresa que administra o lago, uma central termoelétrica nas redondezas.

Segundo reporta o Washington Post, apesar de não estar envenenada, esta água não deixa de ter riscos de saúde para as pessoas, podendo causar desde irritações na pele até reações alérgicas. A popularização deste lago para propósitos recreativos levou a empresa que gere o local — a SGK — a fazer uma declaração no início de junho, dizendo que "andar no despejo de cinzas é como andar num local de treinos militares: perigoso e indesejável".

Mais tarde, a própria empresa fez uma publicação no VK, a rede social russa, reforçando o apelo a evitar o lago. "Pedimos especialmente que não caiam no despejo de cinzas enquanto tentam tirar selfies", foi escrito pela SGK, dizendo que esse é "o perigo principal". Possuindo uma natureza altamente alcalina, o lago, inclusive, tem o fundo lodoso, pelo que quem se vá lá banhar pode ficar preso neste reservatório.