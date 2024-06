A cerimónia de apresentação do aviso para a candidatura da Companhia Carris de Ferro de Lisboa decorreu ao final da tarde de hoje na Estação dos Elétricos da Carris, em Santo Amaro, com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O aviso agora lançado, com um valor de 27,5 milhões, tem como objetivo o financiamento, no âmbito Programa Sustentável 2030, da aquisição de 15 elétricos articulados, visando o “alargamento da rede” existente, “quer em extensão quilométrica, quer em frequência do serviço a oferecer.”

Dos 15 elétricos, adquiridos em setembro do ano passado, 14 deles já se encontram em circulação para a carreira 15E entre Cais do Sodré e Algés, tendo representado um investimento de 40,4 milhões de euros.

O aviso prevê o cofinanciamento de 85% do valor que tinha sido investido na aquisição dos 15 elétricos.

A Carris destaca que os novos elétricos, “para além de uma maior capacidade (220 pessoas), são mais modernos, silenciosos e ergonómicos”.

“Estes projetos são muito importantes. Correspondem a uma luta contra as alterações climáticas. Portanto, é o transporte público limpo, movido a eletricidade e também confortável, para atrair as pessoas e para que haja uma mudança de comportamento”, afirmou a ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho.

A governante falava aos jornalistas na zona de Belém, no final da cerimónia, após uma viagem num dos novos elétricos articulados.

Presente também na cerimónia, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que fez apenas um discurso, sem falar aos jornalistas, deixou um conjunto de desafios à Câmara de Lisboa, liderada pelo social-democrata Carlos Moedas, na área da mobilidade sustentável, ressalvando também a necessidade de continuar a melhorar os transportes públicos.

“Cabe-nos dar condições cada vez melhores a quem anda nos transportes públicos. Cabe-nos impactar do lado do preço. Se baixarmos os preços vamos aumentar a procura, mas não vai ser suficiente. Vamos ter de ter cidades mais amigas do transporte público e menos amigas do transporte individual”, defendeu.

No âmbito do Programa Sustentável 2030, o Governo anunciou também hoje a dotação de 96 milhões de euros para a conclusão das Linha Rosa (São Bento – Casa da Música) do Metro do Porto e de 82,1 milhões de euros para a conclusão do Sistema de Mobilidade do Mondego, que irá servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos em via dedicada.

O Programa Sustentável 2030 tem uma dotação total de cerca de 3,7 mil milhões de euros, sendo que desta verba estão alocados à mobilidade urbana multimodal sustentável 1,3 mil milhões e à rede transeuropeia de transportes 1,4 milhões de euros.