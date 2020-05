Em comunicado, o CIIMAR adianta hoje que o estudo, publicado na revista PNAS, visava “cobrir” as lacunas sobre a história demográfica espacial e temporal, bem como a diferenciação populacional dos leões.

O estudo, que envolveu investigadores de vários países europeus e dos Estados Unidos da América (EUA), analisou um conjunto de dados genómicos de 20 espécimes de leões de várias eras da história, “alguns com 30 mil anos”.

O grupo de investigação que integrava o geneticista do CIIMAR e professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), Agostinho Antunes, utilizou os dados do genoma completo de dois leões-das-cavernas com 30 mil anos, que durante a Idade do Gelo se distribuíram desde a Península Ibérica ao Alasca, de 12 leões históricos que viveram entre os séculos XV e XX e de seis leões atuais (modernos) oriundos da África e da Índia.