Numa carta enviada hoje a Biden, os Democratas apelam à promulgação de proteções temporárias para os palestinianos através de programas governamentais que protejam os emigrantes de regressarem a países devastados por desastres naturais ou pela guerra.

Os legisladores citam o aumento do número de mortes em Gaza, especialmente entre crianças, devido à guerra de um mês entre Israel e o Hamas e às circunstâncias humanitárias cada vez mais terríveis, como a falta de comida e água, que estão a levar milhares de pessoas fogem da região.

“À luz do conflito armado em curso, os palestinianos que já estão nos Estados Unidos não deveriam ser forçados a retornar aos territórios palestinianos, em consistência com o compromisso declarado do Presidente Biden de proteger os civis palestinianos”, escreveram os legisladores na carta, fornecida à agência Associated Press (AP) antes de seu lançamento.

A carta representa um esforço notável dos Democratas para defender e proteger os palestinianos numa altura em que importantes nomes Republicanos, incluindo o antigo presidente Donald Trump e outros que disputam a nomeação presidencial do Partido Republicano, apelaram a que os Estados Unidos barrem os palestinianos que tentam escapar à guerra em Gaza.

No mês passado, durante uma campanha no Iowa, Trump ameaçou expandir uma proibição de viagens aos muçulmanos que emitiu através de uma ordem executiva durante a sua Presidência. Também o governador da Florida, Ron DeSantis, disse que os Estados Unidos não deveriam acolher nenhum refugiado palestiniano que tentasse deixar Gaza porque, insistiu, “são todos antissemitas”.

Nikki Haley, a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora junto à ONU, enfatizou que a América “sempre foi simpática ao facto de ser possível separar civis de terroristas”, o que levou os apoiantes de DeSantis a atacar Haley sobre esta questão.

A lei norte-americana dá às autoridades ampla margem de manobra para negar a entrada de pessoas que apresentem riscos de segurança. Os casos de extremistas que entram ilegalmente nos Estados Unidos também são praticamente inexistentes.

O pedido dos Democratas a Biden aplicar-se-ia apenas aos palestinianos que já estão nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos emitiram cerca de 7.200 vistos temporários para pessoas com passaportes da Autoridade Palestina em 2022, de acordo com o Departamento de Estado. Apontando para esses dados, os Democratas argumentaram que “o número de beneficiários seria pequeno, enquanto o benefício poderia salvar vidas”.

O pedido é liderado pelo senador do Illinois Dick Durbin, que preside o Comité Judiciário do Senado e que supervisiona a política de imigração. Também é assinado pelos senadores Jack Reed, de Rhode Island e que lidera o Comité de Serviços Armados, por Elizabeth Warren de Massachusetts e Bernie Sanders de Vermont.

Cerca de 70 Democratas da Câmara dos Representantes também assinaram, incluindo Pramila Jayapal, de Washington, que preside o Caucus Progressista do Congresso, e Jan Schakowsky, do Illinois.

O Estatuto de Proteção Temporária é um programa do Departamento de Segurança Interna que fornece residência provisória, incluindo a capacidade de trabalhar, a cidadãos não americanos atualmente já em solo norte-americano, e cujos países de origem são considerados perigosos demais para retornarem.

Os legisladores também pedem a Biden que use o Partida Forçada Diferida, um programa semelhante ao Estatuto de Proteção Temporária que é usado a critério do Presidente.

Proteções semelhantes foram emitidas no passado, dizem os legisladores. Por exemplo, os Estados Unidos ofereceram um estatuto de proteção temporária aos residentes do Kosovo durante o conflito armado em 1998. Na altura, o Kosovo era uma província da Sérvia e só declarou independência em 2008.