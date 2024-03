AD com 12 deputados, PS com 8 e Chega com 4 deputados eleitos.

O balanço de uma noite eleitoral que se adivinha longa é às 21h00 o seguinte: Há 24 deputados eleitos, 12 pela AD, 8 pelo PS e 4 pelo Chega

A AD elegeu em Aveiro (Emídio Sousa), Braga (Hugo Soares e Ricardo Araújo), Coimbra (Rita Júdice), Leiria (Telmo Faria), Porto (Miguel Guimarães e Nuno Melo), Santarém (Eduardo Sousa), Viana do Castelo (José Aguiar Branco), Vila Real (Amílcar Almeida), Viseu (António Leitão Amaro e Pedro Alves)

O PS elegeu em Aveiro (Pedro Nuno Santos), Braga (José Luís Carneiro e Palmira Costa), Coimbra (Ana Abrunhosa), Porto (Francisco Assis), Santarém (Alexandra Leitão), Viseu (Elza Pais), Viana do Castelo (Marina Gonçalves)

O Chega elegeu um deputado em Braga (António Peixoto), Santarém (Pedro Frazão), Viseu (João Tilly) e Porto (Rui Afonso)