O SAPO24 está a entrevistar os candidatos a primeiro-ministro dos partidos com assento parlamentar. O primeiro a sentar-se na cadeira do poder será Rui Tavares, do Livre, já esta terça-feira, às 15h30.

