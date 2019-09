"E aqui fizeram-se sentir as limitações do atual Governo, a sua submissão aos critérios impostos pela União Europeia, e o alinhamento de sempre do PS com os processos de liberalização", criticou, lamentando a "não contratação de trabalhadores", o "não investimento no material circulante e navegante" e o "não investimento na infraestrutura de transportes".

O secretário-geral do PCP lembrou que Portugal chegou a 2015 "com os transportes públicos profundamente degradados, por ação directa do governo PSD/CDS, que aumentou preços, reduziu a oferta, congelou investimentos, despediu trabalhadores e atacou direitos e remunerações, mas igualmente fruto dos sucessivos processos de liberalização, sucessivamente desenvolvidos por PS, PSD e CDS, em articulação com as políticas impostas a partir da União Europeia".

"Foi a luta dos trabalhadores, a par da iniciativa política da CDU, que permitiu derrotar as ditas inevitabilidades, e salvar empresas, direitos e remunerações. Iniciativa política do PCP e da CDU não apenas na criação de condições para afastar o PSD/CDS do Governo e para a tomada de posse de um Governo minoritário do PS, mas, igualmente, iniciativa política em torno de cada aspiração concreta", afirmou, louvando o trabalho dos deputados da CDU no parlamento.