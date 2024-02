Um “partido de centro progressista”. É assim que Inês de Sousa Real posiciona o seu partido no espectro político, ressalvando todavia que “o centro progressista é tendencialmente mais de centro-esquerda”. Reveja a entrevista com a líder do PAN no SAPO24

Inês de Sousa Real foi a convidada de hoje do ciclo de entrevistas aos candidatos às legislativas de 10 de Março.

No mesmo estúdio esteve já Rui Tavares, do Livre, uma conversa que poderá ser vista aqui.