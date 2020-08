"Eu penso que é importante a cidadania guineense exprimir-se de forma livre, porque os que aqui estão são cidadãos guineenses preocupados com o seu país, com a situação política no país, que reivindicam o direito de participarem em total liberdade", afirmou Domingos Simões Pereira a jornalistas.

O líder do PAIGC juntou-se cerca das 17:30 às centenas de guineenses que se juntaram hoje, desde as 14:00, na fonte luminosa, em Lisboa, para protestarem contra os acontecimentos que o país tem vivido desde fevereiro. No protesto estiveram também alguns deputados e ministros do Governo de Aristides Gomes.

"Eu sou um guineense, antes de mais, portanto aquilo que acontece com o meu país e com os guineenses também me afeta e por isso venho dar o meu sinal de respeito, de reconhecimento pelo esforço que os guineenses estão a fazer e dizer-lhes que eu acredito que é por via da expressão da cidadania que vamos lá chegar", afirmou.

O protesto, que decorreu durante toda a tarde, tentou respeitar as normas da Direção-Geral de Saúde no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, com os organizadores a pedirem às pessoas para manterem as máscaras na cara e a distância de segurança.