“É tempo de reparar aquilo que PSD e CDS-PP roubaram e que, diga-se, o Governo do PS não quer devolver”, disse Jerónimo de Sousa, num encontro do PCP sobre reposição de freguesias, que decorreu hoje na aldeia de Vale de Vargo, no concelho de Serpa, distrito de Beja, pedindo àqueles três partidos para que "assumam as suas responsabilidades na Assembelia da República".

Segundo o líder dos comunistas, “no quadro da relação de forças” atualmente existente na Assembleia da República, a “devolução” das freguesias “roubadas” às populações em 2013 “só não acontece se o PS não quiser”.

“E, por isso mesmo, não estamos aqui para fazer a crítica pela crítica, mas confrontar com esta realidade: O que é que leva o PS a não aceitar essa devolução”, questionou, frisando: “É uma pergunta que continua a estar em aberto”.

O PS “chegou a considerar” a reposição de freguesias nas freguesias “onde exista manifestação de vontade para essa devolução”, lembrou Jerónimo de Sousa, pedindo aos socialistas para que “não se atrasem” e para irem “consultar as populações”, como as de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, cujas freguesias foram agregadas na União de Freguesias de Vale de Vargo e Vila Nova de São Bento no processo de reorganização administrativa das freguesias.