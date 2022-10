Líderes mundiais felicitam Lula pela vitória em "eleições livres, justas e credíveis"

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o primeiro a felicitar o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, e manifestou-se certo de que o seu mandato corresponderá a um período promissor nas relações com Portugal.

“O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados”, lê-se numa mensagem publicada no portal oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet.

Sucederam-se muitas mensagens de felicitações, designadamente do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que enquanto secretário-geral do PS, tinha manifestado dias antes do escrutínio apoio a Lula da Silva.

Na sua mensagem, António Costa afirmou que já teve a oportunidade de “felicitar calorosamente” Lula da Silva pela sua eleição como Presidente do Brasil e manifestou “grande entusiasmo” com a perspetiva de trabalho conjunto nos próximos anos.

“Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente Lula da Silva pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais”, escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, saudou o povo brasileiro pela eleição de Lula da Silva, e pelo "exemplo democrático", afirmando Portugal como "um parceiro e aliado" do Brasil.

Outras mensagens de felicitações pela eleição vieram dos mandatários dos países do continente americano, como Argentina, Cuba, Bolívia, Chile, México e também da Europa, como do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e do Presidente francês, Emmanuel Macron.

Pedro Sánchez, numa publicação na rede social Twitter, deu os parabéns (usando a palavra portuguesa) a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória "nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar pelo progresso e a esperança". , numa publicação na rede social Twitter, deu os parabéns (usando a palavra portuguesa) a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória "nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar pelo progresso e a esperança". "Trabalharemos juntos pela justiça social, a igualdade e contra as alterações climáticas. Os teus êxitos serão os do povo brasileiro", escreveu Sánchez, que é também líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). Já Emmanuel Macron considerou ser "uma nova página na história do Brasil". "Juntos, vamos unir forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o laço de amizade entre os nossos dois países", afirmou o chefe de Estado francês, que deus os parabéns pela vitória ao Presidente eleito Lula da Silva no Twitter. O Presidente chileno, Gabriel Boric, publicou uma foto na rede Twitter em que a mão de Lula aparece na frente da bandeira brasileira e uma frase "Lula que alegria". Já Luiz Alberto Arce, Presidente da Bolívia afirmou que a vitória do líder `petista` "fortalecer a democracia e a integração latino-americana. "Estamos seguros que conduzirá o povo brasileiro pelo caminho da paz , do progresso e da justiça social", acrescentou Arce. Finalmente, o Presidente do México, Andressa Manuel Lópes Obrador, felicitou Lula da Silva nas redes sociais numa curta mensagem publicada com uma foto. "Ganhou Lula, bendito o povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo", escreveu o líder mexicano. O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, regozijou-se com a vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais no Brasil, escrevendo no Twitter que "hoje no Brasil a democracia triunfou". "Celebramos a vitória do povo brasileiro, que neste 30 de outubro elegeram @LulaOficial como seu novo Presidente", lê-se na mensagem. Nicolás Maduro termina com um "vivam os povos determinados a serem livres, soberanos e independente! Hoje no Brasil triunfou a democracia. Parabéns Lula! Um grande abraço".

O Presidente norte-americano, Joe Biden, também se associou às felicitações a Lula da Silva, manifestando empenho em "continuar a cooperação" entre os dois países.

"Envio as minhas felicitações a Luiz Inácio Lula da Silva pela sua eleição para ser o próximo Presidente do Brasil, após eleições livres, justas e credíveis", afirma o chefe de Estado norte-americano, na declaração, acrescentando: "Estou ansioso por trabalhamos juntos para continuar a cooperação entre os nossos dois países nos próximos meses e anos".

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, felicitou igualmente a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, com quem está “ansioso por trabalhar", nomeadamente em temas que ambos consideram prioritários como “a proteção do ambiente”.

O primeiro-ministro canadiano utilizou a rede social Twitter para demonstrar o seu apoio a Lula da Silva, Presidente eleito no Brasil. “O povo do Brasil falou. Estou ansioso por trabalhar com @LulaOficial”, afirmou.

O processo judicial que marcou Lula da Silva foi referido pelo Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, que na sua mensagem de felicitações considera que a vitória de Lula da Silva significa ter sido “feita justiça ao restaurar-se a vibrante democracia brasileira”.

“Parabéns Amigo Lula! Parabéns Povo Brasileiro! Justiça foi feita ao restaurar-se a vibrante democracia brasileira e assim corrigirem-se os graves atropelos ao Estado de Direito, as graves injustiças na perseguição e manipulação do poder judicial contra Lula”, escreve Ramos-Horta na sua mensagem de felicitações.

Também o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, felicitou Lula da Silva pela sua vitória e desejou o reforço das relações bilaterais.

“Umaro Sissoco Embaló deseja que o Brasil e a Guiné-Bissau trabalhem juntos e fortaleçam as excelentes relações bilaterais existentes entre os dois países”, refere uma mensagem na página oficial da Presidência guineense na rede social Facebook.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, deu os parabéns a Lula da Silva, e considerou que as eleições deste domingo, "pacíficas e bem organizadas", demonstraram "a solidez das instituições brasileiras e da sua democracia".

“A União Europeia elogia em particular o Tribunal Eleitoral pela forma eficaz e transparente como conduziu o seu mandato constitucional ao longo de todas as fases do processo eleitoral, demonstrando mais uma vez a solidez das instituições brasileiras e da sua democracia", lê-se na declaração de Borrell.