“Vocês fazem parte da nossa equipa, deixem o país orgulhoso”, pediu Southgate, num vídeo divulgado pela FA, no âmbito da campanha “Don’t Be That Idiot” [Não sejas idiota], que pretende reprimir comportamentos antissociais, que têm ocorrido recentemente no futebol inglês.

"Tem sido uma excelente temporada para o futebol inglês, mas não podemos ignorar alguns comportamentos antissociais e embaraçosos que regressaram ao nosso futebol. Temos a responsabilidade de representar o país da melhor maneira”, afirmou Martin Glenn, diretor executivo da FA.

A Inglaterra vai, juntamente, com as seleções de Portugal, Suíça e Holanda, disputar a fase final da primeira edição da Liga das Nações, que decorrerá no Porto e em Guimarães.

Durante a competição, que se disputa entre 5 e 9 de junho, são esperados cerca de 18.000 adeptos ingleses.

A seleção inglesa joga estreia-se na Liga das Nações em 06 de junho, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, frente à Holanda, um dia depois de Portugal, campeão europeu em título, defrontar a Suíça, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.