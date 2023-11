“Nos dias 18-19 e 25-26 de novembro, as estações Campo Grande (da linha Amarela) e Quinta das Conchas estarão encerradas, pelo que a circulação na linha Amarela estará interrompida entre as estações Cidade Universitária e Lumiar, até às 13:00”, indicou o Metropolitano de Lisboa em comunicado.

Nesses dois fins de semana, das 06:30 às 13:00, a circulação na linha Amarela do Metro, que assegura a ligação entre Rato e Odivelas, “far-se-á por troços, entre Lumiar/Odivelas/Lumiar e Cidade Universitária/Rato/Cidade Universitária”, adiantou a empresa, referindo que a estação Campo Grande da linha Verde estará a funcionar com normalidade.

Estas alterações temporárias na circulação na linha Amarela do Metro devem-se “à realização de trabalhos na via férrea para integração da linha Circular com o novo sistema de sinalização”, no âmbito do plano de expansão da rede, de prolongamento das linhas Amarela e Verde, esclareceu a empresa.

“O serviço será normalizado a partir das 13:00, hora em que se passará a efetuar a circulação na totalidade da linha Amarela”, reforçou o Metropolitano.

Justificando as alterações previstas nos próximos dois fins de semana na linha Amarela, a empresa disse que a execução dos trabalhos, “pela sua natureza (intervenção na via-férrea) e complexidade, não é compatível com a circulação, em segurança, dos comboios e com o funcionamento do normal serviço de transporte”.

De acordo com o Metropolitano, os trabalhos na via férrea terão início logo após o fecho da operação de transporte [o serviço encerra à 01:00] e “foram programados de forma a limitar, tanto quanto possível, o impacto no serviço de transporte de passageiros”.

Durante este período de interrupção, o Metropolitano de Lisboa sugere a utilização das carreiras da Carris, nomeadamente a 736 (Rossio-Odivelas), com serviço diurno e noturno, para a ligação Entrecampos/Cidade Universitária – Lumiar.

Para a ligação Campo Grande (metro) – Lumiar, os utentes têm os autocarros da Carris 717 – Praça do Chile – Fetais – serviço diurno e noturno, 796 – Campo Grande (metro) – Galinheiras, 43B – Paço do Lumiar / circulação Campo Grande (metro) – Lumiar e 44B – Paço do Lumiar / circulação Lumiar – Campo Grande (metro).

Na ligação Entrecampos - Cidade Universitária - Campo Grande, há a carreira 701 - Campo Grande (metro) - Campo Ourique, adiantou a empresa de transporte público.

Com inauguração prevista em 2024, a nova linha Circular do Metropolitano de Lisboa, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um anel circular no centro de Lisboa, e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato - Odivelas), Verde (Telheiras - Cais do Sodré), Azul (Reboleira - Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto - São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.