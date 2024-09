A fonte afirmou desconhecer a hora a que foi feito o corte e quantos comboios estavam, pelas 12:25, parados .

A CP remete para a Proteção Civil a divulgação das condições e do horário de reabertura da circulação.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 12:08 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro considerados "ocorrências significativas": em Albergaria-a-Velha, com 165 operacionais, 48 veículos e um meio aéreo; Sever do Vouga, com 180 operacionais, 60 veículos e três meios aéreo e Oliveira de Azeméis, com 548 operacionais, 174 veículos e três meios aéreos.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga chegou hoje de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e na Vila das Laranjeiras. No concelho, as autoridades já avançaram com a evacuação do bairro Brandão Gomes.

Em Oliveira de Azeméis, o presidente da autarquia adiantou à Lusa que há quatro feridos a registar, um dos quais a inspirar mais cuidados.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução, mas a fonte não soube indicar se as pessoas retiradas já regressaram.

Devido à proximidade ao fogo, nomeadamente o IC2, entre Pinheiro da Bemposta e a Branca, o incêndio também já motivou a transferência de 23 utentes do Centro de Dia Santo André, em Macinhata da Seixa, para a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira, na sede do concelho.