De acordo com o Metro, com exceção das estações das Olaias, Bela Vista e Encarnação, estarão abertas todas as restantes estações, que fechariam às 01:00 na noite de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira, mas que excecionalmente estarão abertas até às 02:30.

A transportadora alertou ainda que as estações Oriente e Moscavide são as mais próximas do local do evento.

Na estação Oriente os utentes poderão apanhar o ‘shuttle’ da Carris que fará a ligação ao Parque Tejo e na estação Moscavide é possível um percurso a pé de cerca de 25 minutos até ao recinto do evento.

Para evitar filas, quem não tem passe ou saldo no bilhete pré-comprado pode utilizar cartão bancário para pagamento e validação da viagem diretamente no validador que está no canal de acesso, desde que o cartão disponha de sistema ‘contactless’.

Também a Carris, a CP, a Fertagus e a Transtejo Soflusa asseguram ofertas de mobilidade específicas para viajar até ao recinto do festival.

Pelo seu lado, a PSP alertou que o trânsito e estacionamento na zona do Parque Tejo vão sofrer alterações devido ao evento, que se realiza este fim de semana e nos dias 22 e 23 de junho.

De acordo com a organização, são esperadas cerca de 85.000 pessoas por dia no Rock in Rio, que vai decorrer pela primeira vez no Parque Tejo, na zona norte do Parque das Nações.

O parque foi criado para receber eventos da Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023.

Esta será a 10.ª edição do festival em Portugal e o 20.º aniversário do Rock in Rio, estando a abertura das portas prevista para as 13:00, com o último espetáculo a terminar às 24:00 no palco Mundo.

Nos dias 15, 16 e 23, o recinto encerra às 01:00 e no dia 22 encerra às 02:00, segundo a PSP.