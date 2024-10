Numa mensagem publicada da rede social X, o Metropolitano de Lisboa tinha anunciado a interrupção, que ocorreu pelas 07:28, explicando que as causas eram alheias à empresa.

A Linha Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto) é uma das quatro do Metropolitano de Lisboa. As outras são a Azul (Santa Apolónia - Reboleira), a Verde (Telheiras - Cais do Sodré) e a Amarela (Rato - Odivelas).

[Notícia atualizada às 09:02]