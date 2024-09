“A Habitação é uma área absolutamente prioritária para este Executivo. Estamos a fazer um esforço inédito no Município de Lisboa para dar respostas concretas aos problemas que a cidade enfrenta nesta área, em diversas frentes: na construção de novas casas, na reabilitação de habitações municipais que estavam devolutas quando assumimos funções e no subsídio ao arrendamento acessível, que no nosso mandato já chegou a mais de 1500 agregados”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, citado no documento.

“Desde o início do mandato, já entregámos mais de 2000 habitações, garantindo assim a 2000 famílias a possibilidade de residir em Lisboa, em habitações dignas e com valores que os seus orçamentos familiares conseguem comportar. Com o concurso que agora abrimos vamos chegar a mais 146 agregados, aos quais vamos disponibilizar casas com rendas mensais a partir dos 150 euros um pouco por toda a cidade”, destaca ainda o documento que parafraseia Carlos Moedas.

Neste concurso, o executivo disponibiliza "habitações localizadas em 18 das 24 freguesias da cidade, destacando-se cerca de uma dezena e meia que estão em reabilitação em zonas históricas – nas freguesias de Arroios, Misericórdia e Santa Maria Maior –, e um novo edifício em construção na zona de Entrecampos, na operação de Loteamento das Forças Armadas, freguesia das Avenidas Novas".

Parque das Nações, Lumiar, Penha de França, Santa Clara, Ajuda, Beato, Alvalade, Marvila, Olivais, Areeiro, Estrela, Alcântara, Carnide e São Domingos de Benfica são outras freguesias com habitações disponíveis.

Segundo a autarquia, a "bolsa de habitações agora a concurso inclui 29 apartamentos de tipologia T0 e 44 apartamentos de tipologia T1, tendo em vista contribuir com soluções de habitação para os profissionais deslocados, designadamente os professores, mas também os enfermeiros e agentes de polícia, entre outros. Nas restantes tipologias disponibilizam-se 62 apartamentos T2, 10 T3 e 1 T4", acrescenta.

A edilidade refere que "grande parte das habitações está em processo de reabilitação ou na fase final de construção" e sublinha que os candidatos podem "aceder a informações acerca do estado do apartamento a que se candidatam na plataforma Habitar Lisboa".

"O PRA destina-se a agregados familiares que procuram casa em Lisboa e não têm capacidade para aceder ao mercado privado".

A Câmara de Lisboa revela que as "candidaturas decorrem online, através da Plataforma Habitar Lisboa, e a atribuição das habitações é realizada através de concurso por sorteio".

O concurso estará aberto até ao dia 7 de outubro.